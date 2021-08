Sơn Tùng M-TP hát bolero 'hạ gục' fan bởi giọng quá ngọt

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hát hò của Sơn Tùng cách đây khá lâu được cư dân mạng truyền tay nhau rần rần.

Theo đó, nam ca sĩ xuất hiện trong bộ đồ giản dị và lựa chọn một ca khúc bolero Chuyện Hẹn Hò để trưng trổ giọng hát. Đặc biệt, Sơn Tùng còn rào trước rằng mong khán giả thông cảm vì bản thân đang bị viêm họng nhưng vì tâm huyết với bản cover này nên anh chàng vẫn quyết định gửi tặng đến fan một đoạn nhỏ thay cho lời cảm ơn.