Sơn Tùng M-TP gầy gò hốc hác mất vẻ 'nam thần'

Clip Sơn Tùng M-TP gửi lời chúc đến em trai của mình



Ngoại hình gầy gò hốc hác của nam ca sĩ khiến nhiều người hoang mang

Không chỉ chú ý đến tình cảm mà Sơn Tùng M-TP dành cho em trai, khán giả hoang mang trước ngoại hình của nam ca sĩ. Trên màn hình, Sơn Tùng M-TP với gương mặt hốc hác, mái tóc đinh khiến anh trở nên gầy gò hơn, khoác trên mình bộ vest đen, đeo mắt kính, một hình ảnh khác lạ của chủ tịch khiến fan khó lòng nhận ra bởi anh nhìn già đi rất nhiều.