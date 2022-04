Sơn Tùng M-TP bị chỉ trích vì cảnh tự tử: Dư luận đang bóp nghẹt sức sáng tạo của nghệ sĩ?

Xem MV There’s No One At All của Sơn Tùng M-TP:

Sơn Tùng M-TP bị chỉ trích vì cảnh tự tử trong MV “There’s No One At All”

MV There’s No One At All của Sơn Tùng M-TP được phát hành tối 28/4. Chưa đầy một ngày, sản phẩm mới của ngôi sao gốc Thái Bình thu về hơn 5,8 triệu lượt xem. Tuy vậy, đây không phải thành tích bởi so với chính mình, ca sĩ điển trai từng lập những kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Song, Sơn Tùng M-TP đang vấp phải chỉ trích vì cảnh tự tử ở cuối MV. Chắc chắn anh cũng không ngờ lần trở lại này nhận được phản hồi tiêu cực thế này.

Fan của Sơn Tùng M-TP sẽ bắt chước cảnh tự tử?

There’s No One At All là ca khúc tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp của Sơn Tùng M-TP. MV kể về một cậu bé bị mẹ bỏ rơi, sống trong sự cưu mang của cô nhi viện. Lớn lên, cậu bé rơi vào cô độc khi bị bạn bè xa lánh. Những tổn thương ấy khiến chàng thanh niên ngày càng ngỗ ngáo, quậy phá và bị mọi người ghét bỏ. Cuối cùng, chàng trai chọn cách kết liễu cuộc đời.

Màu sắc đen tối, u ám trong MV mới của Sơn Tùng

Điều này cũng tạo nên làn sóng tức giận của đám đông. Bởi gần đây có khá nhiều vụ tự tử của thanh thiếu niên càng khiến dư luận chỉ trích cảnh tiêu cực của MV. Nhiều người nói rằng họ không tìm thấy sự tươi sáng nào, không thể đồng cảm với nhân vật trong câu chuyện.