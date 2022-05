Sơn Tùng lì đòn, chưa gỡ bản ghi âm MV bất chấp lệnh 'xóa sổ'?

Ngày 5/5, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã mời ca sĩ Sơn Tùng M-TP lên làm việc sau khi MV There's No One At All bị dư luận phản ứng. Tuy nhiên, chỉ có 2 đại diện của nam ca sĩ có mặt tại buổi làm việc này.

Ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chia sẻ với VietNamNet, căn cứ khoản 3 Điều 13 Nghị định 38/2021/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, quyết định xử phạt ca sĩ Sơn Tùng M-TP với mức phạt 70 triệu đồng.

Bên cạnh đó, biện pháp khắc phục hậu quả đề ra yêu cầu công ty M-TP có trách nhiệm tiêu hủy MV There's No One At All, nộp lại số lợi thu từ MV, tháo gỡ MV There's No One At All dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kĩ thuật số. Điều này đồng nghĩa với việc Sơn Tùng không thể quảng bá MV tại nước ngoài.



Sơn Tùng bị xử phạt 70 triệu đồng vì MV There's No One At All.

Đến trưa 6/5, Sơn Tùng M-TP và phía công ty M-TP Entertainment đã cho tiêu hủy toàn bộ MV There's No One At All trên nền tảng YouTube ở tất cả mọi nơi trên thế giới.