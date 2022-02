Sơn Tùng lên nhạc 'lì xì' fan đầu năm, hát thế nào mà khiến Sky than thở phải 'truyền nước biển'

Cách đây ít phút, Sơn Tùng M-TP đã bất ngờ "lì xì" các fan bằng một bản hát live đầu năm. Với màn dạo đàn piano bằng những giai điệu lạ hoắc, tưởng đâu nam ca sĩ "thả thính" về một sản phẩm mới toanh nhưng tất cả đã dính "cú lừa". Ca khúc được Sơn Tùng M-TP hát live dành tặng người hâm mộ chính là Có Chắc Yêu Là Đây - một bản hit được anh ra mắt vào đúng dịp sinh nhật năm 2020.

Your browser does not support the video tag.

Clip Sơn Tùng M-TP hát live "Có Chắc Yêu Là Đây" dành tặng các fan





Sơn Tùng M-TP ngẫu hứng dạo đàn piano





Sau đó nghêu ngao hát vang ''Có Chắc Yêu Là Đây''





Lại còn tặng quà "phúc lợi" cho fan khi đứng hình 5 giây để fan có thể thoải mái chiêm ngưỡng dung nhan này