Sơn Tùng làm bố sẽ ra sao? Chính chủ đã tự bật mí 7 năm trước

Your browser does not support the video tag.

Clip Sơn Tùng nói về việc nuôi dạy con

Cụ thể trong phim một cảnh nhân vật Đình Phong do Sơn Tùng thủ vai có cuộc trò chuyện cùng nhân vật Quang Huy (Don Nguyễn). Khi được hỏi rằng có kì thị cộng đồng LGBTQ+ hay không, Sơn Tùng vừa cười lắc đầu và chia sẻ về ước mơ có con.

"Từ nhỏ anh đã mơ ước có một đứa bé rồi. Anh cũng muốn được làm một người cha tuyệt vời, giống như bố của anh vậy. Cho con mình được sống để làm những điều nó cảm thấy hạnh phúc. Dù cho sau này nó thích học gì, thích làm ngành gì, anh cũng sẽ ủng hộ nó. Dù cho nó là người đồng tính, anh cũng sẽ ở bên bảo vệ nó, và nói với nó rằng: 'Con đã là người hạnh phúc nhất'".