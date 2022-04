Sơn Tùng khoe kết hợp với producer của Lady Gaga nhưng lại viết sai tên người ta?

Vừa qua, Sơn Tùng M-TP đã chính thức tung ra poster giới thiệu cho màn comeback mang tên There's No One At All. Đây cũng là sản phẩm full toàn bộ tiếng Anh lần đầu tiên trong sự nghiệp của nam ca sĩ.

Ca khúc còn đánh dấu lần hợp tác đặc biệt giữa Sơn Tùng và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng thế giới Chris Gehringer. Tuy nhiên, trong poster được Sơn Tùng đăng tải trên fanpage vào ngày 19/4, tên của producer này lại bị viết sai chính tả.