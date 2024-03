Sơn Tùng kéo sập em trai Mono và Đen Vâu

“Cơn sốt” Sơn Tùng, Bích Phương, MCK đã đẩy một loạt ca sĩ ra mắt sản phẩm trước ngày 8/3 lùi lại. Đó là Jack, khởi đầu tốt với Thiên lý ơi nhưng không cạnh tranh được đường dài. Đen Vâu không duy trì sức hút khi tung sản phẩm có nhiều yếu tố nhãn hàng. Mono và Phúc Du hoàn toàn thất thế trong cuộc đua.

Mono ngay lập tức gặp vấn đề khi không có TikTok.

Thất bại của Mono

Sự hụt hơi của Phúc Du, Jack, cùng một loạt ca sĩ khác nhạc dịp này như Hoàng Tôn, Cao Thái Sơn, đơn giản nằm ở sức hút chưa đủ mạnh. Riêng Mono, sự hụt hơi của em trai Sơn Tùng là điểm gây chú ý.

Mono vừa gây sốt với Em xinh, đang có đà rất tốt để bứt phá. Nhất là khi Mono ra nhạc cùng giai đoạn với anh trai Sơn Tùng, anh càng được kỳ vọng tiếp tục phủ sóng thị trường.

Dù vậy, Mono khác Sơn Tùng, Bích Phương, Vũ Cát Tường và Suboi. Anh là ca sĩ nổi lên bằng những yếu tố đậm chất “gen Z”, trong đó TikTok đóng vai trò lớn nhất. Sau sự cố Universal gỡ toàn bộ nhạc trên TikTok, nhiều nghệ sĩ Việt phát hành nhạc qua Universal không dám tung sản phẩm mới dịp này.

Mono phát hành MV Open Your Eyes khi Universal và TikTok chưa tìm được tiếng nói chung, dẫn đến cảnh ca khúc này không hiện diện trên TikTok. Mono đưa nhạc Open Your Eyes lên TikTok bằng cách chèn âm thanh vào video gốc. Hệ quả là Open Your Eyes không có cơ hội lan tỏa trên TikTok mạnh mẽ như Em xinh, Waiting For You.