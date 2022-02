Sơn Tùng - Hải Tú cãi nhau, đẩy người, hất chân, xuống xe, vào nhà!

Thường khi xem những cuốn phim ngôn tình, hình tượng của các anh Chủ tịch - “tổng tài” lúc nào cũng sẽ ga lăng, lãng mạn và đầy ắp một trái tim yêu thương lẫn bao dung đến cho cô gái của mình.

Anh ta sẵn sàng đứng trước đầu sóng ngọn gió, bảo vệ người con gái mình yêu bằng mọi cách. Kể cả khi dư luận có “vô tâm” để lại những bình luận cay nghiệt đến nào, tổng tài thì mãi mãi có hình tượng của tổng tài.

Đó cũng chính là lý do vì sao ngay cả khi còn có nhiều tranh cãi trong drama “trà xanh” của Hải Tú với cặp đôi tình tin đồn 8 năm Thiều Bảo Trâm - Sơn Tùng, nhiều người vẫn luôn dành thái độ “respect” Sơn Tùng. Vì ít nhất, Chủ tịch không “bỏ rơi” diễn viên độc quyền của công ty mình giữa cơn bão drama.

Sau đoạn video paparazzi ghi lại cảnh Sơn Tùng và Hải Tú bước ra khỏi căn villa bạc tỷ ở Nhà Bè từ sáng sớm 23 tháng Chạp (25/1/2022), hình ảnh nàng thơ ngồi phía sau ôm eo Chủ tịch lại càng khiến dân tình bấn loạn.

Các fan Tùng - Tú share rần rần trên mạng, khen hai người đẹp đôi - dễ thương. Chưa hết, họ còn khen cả hai trông rất tất bật chăm lo nhà cửa vào những ngày giáp Tết không khác gì đôi vợ chồng son mới cưới.

Your browser does not support the video tag.

Độc quyền tập 2: Sơn Tùng Hải Tú cãi nhau - đẩy người, hẩy chân, xuống xe, vào nhà!

Nhưng vợ chồng son mới cưới ngoài tuần trăng mật và những hành động ân ái dành cho nhau thì cũng dễ có những cãi vã cỏn con, xích mích “chí choé” cũng là chuyện bình thường.