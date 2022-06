Sơn Tùng gửi lời nhắn thân mật tới một cô gái lạ, không phải Hải Tú!

Cụ thể, một người bạn thân thiết của Sơn Tùng M-TP đăng tải hình ảnh mặc chiếc áo There's No One At All, và còn tag hẳn anh chàng vào bài viết. Ngay sau đó, giọng ca Lạc Trôi đã để lại bình luận phía dưới "Gửi địa chỉ qua đón đi chơi" kèm hình ảnh mặc chiếc áo này bên cạnh chiếc xế hộp G63 của mình.

Ngay lập tức, bình luận này nhanh chóng bị người hâm mộ phát hiện và tương tác với tốc độ chóng mặt.