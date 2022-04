Sơn Tùng đạo từ tóc Daesung, đụng áo Lisa, nhái diễn xuất GD

MV mới "There's No One At All" của Sơn Tùng vừa trình làng đã bị nhặt hàng loạt sạn đạo nhái.

Sau loạt ồn ào về đời tư liên quan đến "trà xanh", Sơn Tùng không chọn cách lên tiếng mà giữ im lặng và ra các sản phẩm âm nhạc. MV mới nhất, nam ca sĩ gốc Thái Bình trình làng là ca khúc There's No One At All. Khác với những MV trước, đây là sản phẩm đầu tiên Sơn Tùng hát bằng tiếng Anh, rap bằng tiếng Anh cực chất. Trong mỗi MV, nam ca sĩ lại mang đến màu sắc và tạo hình riêng, không hề nhàm chán. Thế nhưng, lần nào Sơn Tùng cũng gây tranh cãi về tạo hình. Đa phần đều bị cho là nhái phong cách của thủ lĩnh Big Bang - G-Dragon.

Tóc xoăn bông xù Sơn Tùng được cho là lấy ý tưởng của Daesung. Lần này, mái tóc của giọng ca sinh năm 1994 độc lạ chưa từng thấy. Anh để tóc xoăn bồng bềnh khá giống với hình ảnh của Daesung trong MV Still Life mới ra cách đây 3 tuần. Tuy nhiên, sky-er đã lên tiếng bênh vực cho rằng Sơn Tùng đã thực hiện MV này trước cả Still Life nên không thể cho rằng anh ăn cắp ý tưởng từ nhóm Big Bang. Việc "đụng hàng" tóc với Daesung (BIGBANG) dường như là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Sơn Tùng đụng hàng áo Lisa Khi MV There's No One At All của Sơn Tùng trình làng, netizen lại tiếp tục soi ra nhiều chi tiết giống nhà YG. Trong một cảnh quay, Sơn Tùng diện chiếc áo y hệt Lisa BLACKPINK chỉ khác cách phối đồ. Chiếc áo cardigan kẻ sọc được nam ca sĩ Việt Nam diện khoác ngoài yếm còn Lisa lại có cách phối mới mẻ trễ vai và cố định bằng chiếc belt lớn. Item này cũng được nhiều mỹ nam Hàn lăng-xê nhiệt tình. Quảng cáo Chưa kể, MV có nhiều cảnh được cho là đạo nhái loạt MV như Crooked (G-Dragon), Haru Haru và Loser của nhóm Big Bang.

Không biết vô tình hay hữu ý, MV mới của Sơn Tùng lại mang âm hưởng của Big Bang nhiều đến lạ.

Cảnh Sơn Tùng đập tay vào gương y chang một cảnh của GD, từ cách biểu cảm đến diễn xuất cũng đều y hệt.





Sơn Tùng cũng thích nằm giữa đường như Taeyang và G-Dragon

Cảnh mở đầu MV, Sơn Tùng ngồi trong xe rác. Ý tưởng này được cho là mượn MV "When I Grow Up" của NF. Theo VietNamNet