Sơn Tùng đã cạn ý tưởng, câu chú ý bằng những tấm ảnh tang tóc?

Tối 12/4, Sơn Tùng giới thiệu màn comeback làng nhạc với ca khúc There's No One At All, sản phẩm 100% tiếng Anh đầu tiên của anh, do chính nam ca sĩ sáng tác và thực hiện phần hòa âm phối khí.

Nói chung, trước loạt động thái "hint" suốt những ngày qua, việc Sơn Tùng giới thiệu màn trở lại cũng không gây quá nhiều bất ngờ nữa. Khán giả chủ yếu trông đợi Sơn Tùng sẽ mang đến gì cho màn comeback đáng tò mò này?

Trước đó, Sơn Tùng có động thái khiến cả MXH xôn xao khi đồng loạt đổi ảnh đại diện, banner trên tất cả các nền tảng MXH, kênh YouTube,... về một màu đen tăm tối.

Đáng chú ý, không chỉ đổi ảnh đen trên các tài khoản liên quan đến công ty M-TP Entertainment và công việc mà Sơn Tùng cũng chuyển ảnh đại diện trang cá nhân sang màu đen.

Động thái trên đã tạo nên nhiều luồng bình luận: nhiều người cho rằng đây lại là một cách để "hint" về màn comeback giống như những lần trước của Sơn Tùng. Tuy nhiên, nhiều tài khoản khi thấy ảnh đại diện màu đen lại gửi lời chia buồn đến Sơn Tùng và gia đình, bao gồm 2 nam ca sĩ đàn anh là Dương Triệu Vũ và Quốc Thiên.