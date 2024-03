'Sơn Tùng có thể làm tốt hơn với năng lực của ngành kỹ xảo Việt Nam hiện tại'

Được biết, phần hình ảnh ban đầu của Chúng ta của tương lai do một ekip nổi tiếng, từng hợp tác với Sơn Tùng trong MV Có chắc yêu là đây (vai trò Production Design, Artwork & Typography) và MV Skyler quảng cáo cho một tựa game (vai trò Art & Production Design), gần nhất là There's no one at all. Qua sự kết hợp với đơn vị này, các MV được dàn dựng ấn tượng, hình ảnh được đánh giá cao với tiêu chuẩn không thua kém gì quốc tế.

"Một số idea gốc vẫn được giữ dù đã phát triển theo hướng khác, tiếc nhiều nha, vì đoạn ấy vẫn đang lên thiết kế và nếu được dựng chắc hoành tráng lệ khủng khiếp lắm cái nhà nguyện và đường hoa đào đại thụ, và ốc đảo mùa hè..." - nhà sáng lập chia sẻ thêm về các ý tưởng gốc mà ekip thực hiện cho MV Chúng ta của tương lai.

Tuy nhiên vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan, phần hình ảnh MV cuối cùng do một đội ngũ khác thực hiện. Đội ngũ này khá mới trong nghề tuy nhiên cũng từng bắt tay thực hiện một vài TVC cho Sơn Tùng trước đó. Nhưng có lẽ bấy nhiêu là chưa đủ cho sản phẩm đánh dấu sự trở lại quan trọng của Sơn Tùng.

Quá trình thực hiện vẫn cho thấy sự chuẩn bị tốt, nhưng có vẻ công đoạn hậu kỳ đã làm mất đi ý tưởng ban đầu

Một Art Director có tiếng trong giới thẳng thắn chỉ ra các “sạn” về mặt kỹ thuật trong khâu hình ảnh MV Chúng ta của tương lai: “Mình không thực sự rõ về quá trình hay những khó khăn mà team sản xuất video cho Sơn Tùng lần này gặp phải, nhưng khách quan mà nói thì phần kỹ xảo và Art Direction của MV này làm mình khá thất vọng.

Điều đầu tiên khiến mình cảm thấy ngạc nhiên khi xem MV là một vài cảnh trong MV có phần kỹ xảo và hậu kỳ được xử lý khá vụng về. Từ những yếu tố nhỏ như việc chưa thể xử lý phần ánh sáng cho các phần footage thực tế cho hài hoà với bối cảnh CGI, cho đến việc color correction, color grading (một quá trình chỉnh màu, giúp xây dựng mood & tone cho cảnh quay) đều khiến mình có cảm giác loè loẹt, hơi cũ, và "sến.

Đơn cử như cảnh Hải Tú đạp xe trên con đường hoa anh đào là phần mình thấy cấn nhất, anh sáng của Hải Tú không hề match với bối cảnh, những cây anh đào thì được nhân lên đều chằn chặn một cách thiếu tự nhiên. Toàn bộ phần tiếp xúc giữa các nhân vật, gốc cây, với mặt nước vô cùng giả khiến cảnh quay hoàn toàn không thể thuyết phục được mình".

Đáng chú ý, trong những bức ảnh hậu trường Sơn Tùng chia sẻ lại hé lộ những set quay công phu, các yếu tố kĩ thuật tốt. Thế nhưng đến cuối cùng thành phẩm lại là một điều gì đó vô cùng khó hiểu: “Mình có tìm hiểu và xem bài đăng của Sơn Tùng về hậu trường quay MV và thấy set quay được dàn dựng khá công phu, phần ánh sáng cũng như mood & tone của những bức behind the scene cũng tốt, không hề có cảm giác giả giả như trong MV, tuy nhiên đáng tiếc là có vẻ như công đoạn compositing và hậu kỳ đã làm mất đi điều này”.