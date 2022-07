Sơn Tùng 'cạnh tranh' với Đen Vâu trong cuộc chiến đoán đề thi?

Cách đây ít giờ, Sơn Tùng M-TP tung ra phiên bản video khác củaThere's No One At All- MV từng bị gỡ bỏ trước đó.

MV There's No One At All (phiên bản mới) của Sơn Tùng M-TP

Theo đó, xuyên suốt 3 phút 41 giây của video là hình ảnh Sơn Tùng M-TP đánh đàn piano và hát trên bờ biển. Ca khúc cũng được phối lại theo phong cách nhẹ nhàng, trầm tư và sâu lắng hơn so với phiên bản đầu tiên.

Những hình ảnh của nam ca sĩ trong MV đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng.