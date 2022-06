Sơn Đoòng được kênh tin tức hàng đầu châu Âu ca ngợi hết lời

Mới đây, cây viết Ben Anthony Horton của Euronews - kênh tin tức quốc tế hàng đầu châu Âu, cũng đã dành nhiều lời ca ngợi cho Sơn Đoòng và Quảng Bình, “Vương quốc hang động” của Việt Nam.

Theo biên tập viên này, ẩn sâu trong rừng già Việt Nam, hang động lớn nhất thế giới đang thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Clip mô tả vẻ đẹp và sức hút của Sơn Đoòng được đăng tải trên Euronews

Sức quyến rũ của hang động lớn nhất thế giới

Sơn Đoòng dài hơn chục km, có hai hố sụt và một mảng thực vật ngầm ấn tượng. Hang động này được khám phá lần đầu tiên bởi một nhóm thám hiểm người Anh vào năm 2009. Khi đó, họ đã phải tranh thủ sự giúp đỡ của những người dân địa phương để tìm lối vào.

Kể từ đó, Sơn Đoòng đã trở thành một điểm nhấn với những nhà thám hiểm trên khắp thế giới. Rất nhiều người đều tới Việt Nam với mong muốn khám phá mạng lưới đường hầm phức tạp của điểm đến này.

“Lý do tại sao hang động lớn như vậy là do chất lượng của đá vôi”, Howard Limbert, một chuyên gia nghiên cứu đã giải thích.