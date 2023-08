Somalia cấm TikTok, Telegram

Các nhà sáng tạo nội dung kiếm tiền từ nền tảng bày tỏ lo ngại vì lệnh cấm sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của họ.

TikTok cũng bị dọa cấm tại Mỹ vì xuất xứ Trung Quốc. Montana là bang đầu tiên của Mỹ cấm ứng dụng hồi tháng 5/2023. Mới đây, New York ban lệnh cấm TikTok trên thiết bị công do vấn đề bảo mật. Các cơ quan của New York phải xóa ứng dụng khỏi thiết bị công trong vòng 30 ngày. Nhân viên của thành phố bị cấm tải hay sử dụng ứng dụng, truy cập website của TikTok trên thiết bị do chính phủ cấp.

(Theo Reuters)