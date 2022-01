Sớm tháo dỡ công trình xây dựng sai phạm tại Tịnh thất Bồng Lai

Your browser does not support the audio element.

Ngày 10/1, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo UBND huyện Đức Hòa cho biết: "UBND huyện đã nắm bắt việc xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích tại hộ của bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây. UBND xã Hòa Khánh Tây đã lập biên bản vụ việc và đang chờ thời gian thích hợp để tiến hành cưỡng chế. Hiện nay, UBND huyện đang tập trung giữ hiện trường, phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ những sai phạm tại đây".