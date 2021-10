Sớm giải bài toán “cứ mưa là lụt” ở Quảng Ninh

Sớm di dời để người dân ổn định cuộc sống

Để giải bài toán “cứ mưa là lụt”, TP.Cẩm Phả đã chỉ ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập cục bộ là do trong quá trình triển khai thực hiện dự án, hạ tầng chưa hoàn thiện, khi có mưa lớn khiến bùn đất trôi xuống làm thu hẹp, ách tắc dòng chảy của sông, suối, cùng với đó hệ thống thoát nước dù đã được đầu tư nhưng chưa đồng bộ.

Những bao cát ngăn nước tràn vào Trường Tiểu học Trần Quốc Toản sau trận mưa lớn cuối tháng 9 vừa qua vẫn còn tập kết ngay cổng trường

Cùng với đó, trên địa bàn TP.Cẩm Phả có tới hàng chục đơn vị khai thác than hầm lò, lộ thiên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc, Bộ Quốc phòng. Trải qua hàng chục năm khai thác lộ thiên, các đơn vị khai thác than trên địa bàn đã đắp lên những bãi thải mỏ cao hàng trăm mét, với khối lượng hàng trăm triệu m3 đất, đá.

Mặc dù, các đơn vị khai thác than có tiến hành đắp đập, kè đá, trồng cây xanh chống sạt lở ở các bãi thải, nhưng thực tế chỉ đảm bảo an toàn được với những trận mưa vừa và nhỏ. Nếu không có giải pháp xử lý những núi đất đá thải mỏ này sẽ là mối nguy cơ tiềm ẩn rủi ro đối với hàng trăm hộ dân sinh sống phụ cận bãi các bãi thải tại xã Dương Huy và phường Mông Dương.

Anh Phạm Quốc Toàn, nhà ở thôn Khe Sím chỉ tay vào những núi bãi thải nằm trơ trọi trên đồi cao, bên dưới là gia đình các hộ dân trong thôn, bức xúc, mỗi khi trời mưa to, kéo dài là mọi gia đình trong thôn thấp thỏm chỉ lo các bãi thải cao hàng trăm mét ụp xuống lúc nào không hay. Mong muốn của bà con trong thôn sớm được di dời đến nơi an toàn để ổn định cuộc sống, nếu không cũng phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân chúng tôi.