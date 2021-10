Sớm đưa hoạt động giáo dục dần trở lại trạng thái bình thường mới

Bên cạnh đó, rà soát các quy định bảo đảm an toàn trường học, trong đó có tính đến tỷ lệ tiêm bao phủ vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên, giáo viên và học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi. Trên cơ sở đó, sớm ban hành hướng dẫn các cơ sở giáo dục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đưa hoạt động giáo dục dần trở lại trạng thái bình thường mới; chỉ đạo các địa phương, các cơ sở giáo dục cần lưu ý bảo đảm an toàn, sức khỏe cho học sinh trong điều kiện học trực tuyến.

Xây dựng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giai đoạn 2022 - 2025 và các năm tiếp theo với tinh thần kế thừa kết quả cũng như kinh nghiệm của những năm học trước đặc biệt là của năm học 2020 - 2021 vừa qua.

Tiếp tục thực hiện lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; tổ chức thẩm định, phê duyệt và đưa sách giáo khoa vào sử dụng theo hình thức cuốn chiếu bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nắm bắt nhu cầu, đặt hàng trực tuyến để vận chuyển, đưa sách đến tận tay học sinh.



Có chương trình cụ thể đổi mới trang bị đồ dùng, thiết bị dạy học

Phó Thủ tương cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo có chương trình, kế hoạch cụ thể đổi mới công tác trang bị đồ dùng, thiết bị dạy học trong nhà trường trên tinh thần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, thay thế một số đồ dùng, thiết bị dạy học bằng các công cụ công nghệ thông tin; tiếp tục rà soát Chương trình củng cố, kiên cố hóa trường lớp học nhất là ở vùng sâu, vùng xa, trong đó trường học phải được phủ sóng viễn thông, kết nối Internet đáp ứng yêu cầu dạy và học trong điều kiện dịch bệnh.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó quan tâm, chăm sóc giáo dục trẻ em, học sinh toàn diện từ phẩm chất, năng lực, kiến thức, kỹ năng đến tâm lý lứa tuổi học đường nhất là trong và sau mùa dịch. Bám sát các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương để tổ chức thực hiện hiệu quả; sơ kết, tổng kết những nhiệm vụ đã được thực hiện trong một thời gian dài và có kết quả; kiến nghị những nội dung cần điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới.