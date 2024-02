Sớm cấp đủ cát xây dựng cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ GTVT, Tài nguyên và Môi trường; UBND các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng liên quan đến việc khai thác, cung ứng vật liệu cát cho Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Cà Mau thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. Các địa phương cần khẩn trương cấp “Bản xác nhận” đối với 6 mỏ nhà thầu đã trình hồ sơ để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, phí và có thể khai thác trong tháng 2 (tỉnh An Giang 5 mỏ, tỉnh Vĩnh Long 1 mỏ). Đặc biệt, UBND tỉnh An Giang cần chủ động xử lý thủ tục đối với 5 mỏ đã được các nhà thầu hoàn thành thủ tục.