Soi tài sản 'khủng' của Justin Bieber giữa nghi vấn từng bị lạm dụng tình dục

Là thần tượng của hàng triệu người trẻ, Justin Bieber đang sở hữu khối tài sản kếch xù trị giá hàng triệu USD đến từ các nguồn thu âm nhạc, phim tài liệu, hợp đồng quảng cáo... Tài năng của Justin Bieber được phát hiện bởi Scooter Braun (doanh nhân, giám đốc âm nhạc và nhà đầu tư nổi tiếng người Mỹ) khi anh 13 tuổi. Sau đó không lâu, năm 2009, nam ca sĩ phát hành album đầu tay My World. Theo thống kê của Forbes, nam ca sĩ, nhạc sĩ người Canada này đã từng kiếm được hơn 80 triệu USD (khoảng 1.876 tỷ đồng) mỗi năm.

Justin Bieber là thần tượng của hàng triệu người trẻ. Đến nay, Justin Bieber đã hoàn thành xuất sắc 3 chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Chuyến lưu diễn đầu tiên của Justin Bieber là My World (2010-2011) thu về 53,3 triệu USD (khoảng 1.250 tỷ đồng), Believe (2012-2013) thu về 69,9 triệu USD (khoảng 1.639 tỷ đồng) và Purpose World Tour (2016-2017) thu về hơn 250 triệu USD (khoảng 5.862 tỷ đồng).

Justice là nhạc sĩ trẻ nhất có 8 album đạt hạng nhất trên bảng xếp hạng Billboard 200. Bên cạnh đó, từ My World năm 2009 cho đến Justice năm 2021, Bieber đều cho ra mắt những bản hit No.1 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Trên thực tế, anh chàng là nhạc sĩ trẻ nhất có 8 album đạt hạng nhất trên bảng xếp hạng Billboard 200 - kỷ lục trước đây do Elvis Presley nắm giữ. Theo CNBC, tính đến năm 2021, nam ca sĩ đã bán được hơn 70 triệu album trên toàn thế giới. Ngoài ra, Justin Bieber còn kiếm thêm tiền từ các bộ phim tài liệu của mình. Bộ phim tài liệu Never Say Never của Justin Bieber năm 2011 đã trở thành bộ phim hòa nhạc thành công nhất cho đến nay ở Mỹ. Nó đã thu về 73 triệu USD (khoảng 1.711 tỷ đồng). Phim tài liệu tiếp theo năm 2013 của Justin Bieber là Believe tuy không mang lại nhiều doanh thu "khủng" nhưng vẫn mở màn với 4,5 triệu USD (khoảng 105,5 tỷ đồng). Bên cạnh đó, Justin Bieber cũng hợp tác với Amazon Studios vào năm 2021 cho ra mắt bộ phim tài liệu Justin Bieber: Our World.

Justin Bieber đắt sô quảng cáo. Justin Bieber cũng có rất nhiều thành công trên YouTube khi là một trong những nghệ sĩ hàng đầu trên mạng xã hội này. Anh lập kênh YouTube vào năm 2007 và hiện có hơn 69,7 triệu người đăng ký và hơn 28,5 tỷ lượt xem. Justin Bieber cũng đã hợp tác với một số thương hiệu lớn như Calvin Klein, Adidas, Beats by Dre, Best Buy, T-Mobile, Schmidt's và Vespa... Đáng chú ý, nhờ hợp tác với Justin Bieber vào năm 2016 mà thương hiệu Calvin Klein đã tăng doanh số bán hàng và lượng người theo dõi trên mạng xã hội. Ngoài các hợp đồng quảng cáo, Justin Bieber cũng đã phát hành 7 loại nước hoa. Nước hoa đầu tay là Someday đã trở thành nước hoa dành cho người nổi tiếng và là nước hoa dành cho phụ nữ bán chạy nhất năm 2011. Ở tuổi 18, Justin Bieber đã chi 6,5 triệu USD để mua căn nhà ở Calabasas, California. Sau đó anh chàng bán lại cho Khloé Kardashian với giá 7,2 triệu USD vào năm 2014. Nam ca sĩ cũng đã từng thuê những căn hộ và ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la ở Beverly Hill. Sau khi đến London, nam ca sĩ đã thuê căn biệt thự với giá khoảng 132 nghìn đô la/ tháng. Đến năm 2018, Justin Bieber trở lại California thuê biệt thự trị giá 9,6 triệu đô la ở Hollywood với giá khoảng 55 nghìn đô la/tháng. Nhưng ngay sau đó, anh chàng đã bỏ ra 5 triệu đô la để mua một ngôi nhà ở Ontario, Canada.

Justin Bieber kết hôn với Hailey Bieber. Sau khi kết hôn với Hailey Bieber, Justin Bieber cùng vợ đã mua một biệt thự trị giá 25 triệu USD (586,2 tỷ đồng) ở Los Angeles (Mỹ). Nhờ khối tài sản kếch xù, nam ca sĩ, nhạc sĩ này cũng có một bộ sưu tập xe hơi ấn tượng. Theo The Richest, tính đến năm 2021, Justin Bieber sở hữu tổng cộng hơn chục chiếc ô tô trị giá hơn 4 triệu USD (khoảng 93,8 tỷ đồng), trong đó có một số loại xe đắt như chiếc Lamborghini Aventador hay chiếc Mercedes Maybach S600... Gần đây, Daily Mail tung loạt ảnh mới nhất về Justin Bieber, giữa lúc vụ bê bối của ông trùm âm nhạc Diddy (Sean Combs) đang gây chấn động ngành công nghiệp âm nhạc và giải trí.

Justin Bieber vui vẻ khi đi ăn tối cùng vợ. Ảnh: Daily Mail. Đây là lần đầu tiên Justin Bieber lộ diện kể từ khi Diddy bị bắt giữ vào ngày 16/9 tại New York (Mỹ) và phải đối mặt với 3 tội danh: Âm mưu tống tiền, buôn bán tình dục bằng vũ lực, vận chuyển để tham gia mại dâm. Theo Daily Mail, cánh săn ảnh phát hiện Justin Bieber đã cùng vợ ra ngoài ăn tối ở Los Angeles (Mỹ) vào ngày 23/9. Đây cũng là lần đầu cặp sao được trông thấy ra ngoài cùng nhau, kể từ khi Hailey sinh con trai đầu lòng vào ngày 22/8. Theo Người Đưa Tin