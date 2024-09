Soi sắc vóc Tóc Tiên sau khi lộ diện 'Chị đẹp đạp gió'

Sở hữu sắc vóc nóng bỏng, 'chị đẹp' Tóc Tiên chuộng các thiết kế cắt khoét táo bạo nhằm khoe được lợi thế hình thể.

Mới đây, trên trang cá nhân Tóc Tiên khiến fan thích thú khi chia sẻ hậu trường "Chị đẹp" mùa 2: "Tôi tham gia không phải để vô thành đoàn. Tôi tham gia để được đi nội trú Chị đẹp đạp gió rẽ sóng".

Là một trong những nữ ca sĩ có sức ảnh hưởng nhất nhì showbiz, Tóc Tiên bên cạnh giọng hát đầy nội lực gây còn để lại ấn tượng bởi nhan sắc quyến rũ cùng hình thể căng đét.

Nữ ca sĩ thường xuyên nhận về cơn mưa lời khen khi luôn giữ được sắc vóc chuẩn chỉnh theo năm tháng. Những bức ảnh diện bikini của giọng ca sinh năm 1989 luôn khiến fan hú hét vì quá nóng bỏng. Nữ ca sĩ phối áo tắm cổ yếm, khoét ngực in họa tiết hoa trẻ trung với quần shorts và mũ trùm màu xanh biển. Cô đeo kính râm Chanel, mang túi xách cói - món phụ kiện đi biển thường gặp của các tín đồ thời trang. Tóc Tiên khoe dáng quyến rũ trong bộ áo tắm hai mảnh. Những đóa hoa nhỏ màu vàng tạo điểm nhấn nổi bật trên nền vải xanh, vừa cổ điển, vừa nữ tính. Vợ Hoàng Touliver nhấn nhá cho vẻ ngoài bằng trang sức hoa tai tròn và vòng cổ có mặt đeo lớn.



Được biết ở thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ đang sở hữu chiều cao 1m68 với cân nặng 55kg, do có khung xương và bờ vai to, thế nên việc các nhãn hàng liên tục gửi đồ thử size S khiến người đẹp 8x cảm thấy rất "bất lực".

Theo Tóc Tiên, để có được body hiện tại, cô có chế độ luyện tập khắt khe cùng việc luôn tuân theo thực đơn ăn uống vô cùng khoa học.

Thói quen chăm chỉ tập luyện và ăn uống khoa học giúp Tóc Tiên chinh phục vóc dáng không mỡ thừa. Theo GĐXH