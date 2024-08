Soi 'núi tiền' Apple, Google đã đổ vào AI

Apple

Trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh quý đầu năm, Giám đốc tài chính Apple Luca Maestri cho biết, công ty đã chi khoảng 100 tỷ USD trong 5 năm qua cho R&D. Còn trong phiên hỏi đáp mới đây với các nhà đầu tư, CEO Tim Cook thừa nhận chi phí đang trên đà tăng và số tiền cho AI cao hơn theo từng năm.

Quý II, Apple trả 2,15 tỷ USD cho tài sản, nhà máy và trang thiết bị, tăng 8% so với quý trước và khoảng 3% so với một năm trước. Con số tương đối khiêm tốn so với quy mô nghìn tỷ của nhà sản xuất iPhone.

Microsoft

Những tài liệu bị rò rỉ hồi đầu năm cho thấy Microsoft dự định mua 1,8 triệu chip AI đến cuối năm nay và tăng cường công suất trung tâm dữ liệu. Hãng phần mềm cũng sẽ tiếp tục đầu tư cho AI, dịch vụ đám mây. Trong quý II, chi phí vốn của nhà sản xuất Windows là 13,87 tỷ USD, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2023.

Amazon