Soi nhan sắc Thanh Hằng ngoài đời, đôi chân 1m12 có đẹp như ảnh?

Mới đây, người mẫu Thanh Hằng đã xuất hiện tại thảm đỏ của một sự kiện thời trang. "Chị đại làng mốt Việt" diện chiếc váy ren màu đen, điểm nhấn là bông hoa màu hồng lớn đính trên cầu vai và phần tà dài, khoe trọn lợi thế hình thể của nữ siêu mẫu.

Nhan sắc và body Thanh Hằng qua camera thường