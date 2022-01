Soi giá những bộ bàn ghế khiến 'thượng đế' vung tiền không tiếc tay

Theo người bán, nguyên liệu để tạo ra sản. phẩm này là ngọc Hoàng Long có nguồn gốc ở Myanmar. Thời gian hoàn thiện bộ bàn ghế là khoảng 8 tháng với 8 món đồ, gồm 1 bàn, 1 ghế to, 4 ghế nhỏ, 2 kẹp. Trong đó, kích thước bàn to là 1,6x1,6m, ghế to là 2,2x0,7m, ghế nhỏ là 0,9x0,9m và tương ứng với trọng lượng lần lượt là 8 tạ, 5 tạ, 3 tạ.

Cận cảnh bộ bàn ghế bằng ngọc có giá 1,6 tỷ đồng (Ảnh: A.C).

"Vài năm gần đây, ngọc Hoàng Long được khách vô cùng ưa chuộng là bởi chúng có độ cứng tốt, độ trong suốt cao và có nhiều màu sắc đẹp. Hơn nữa, trong phong thủy, tâm linh, ngọc quý thường tượng trưng cho tiền tài, may mắn, hanh thông và sự thăng tiến cao" - người bán chia sẻ chia sẻ.

Hiện nay, do tình hình dịch Covid-19 phức tạp, nhiều cửa hàng chuyên bán đồ gỗ đã chuyển từ bán trực tiếp sang bán online. Trong đó, người bán sẽ livestream, chụp ảnh, quay video gửi cho khách hàng, nếu người mua ưng ý, hàng sẽ được vận chuyển đến tận nhà.

(Theo Dân trí)