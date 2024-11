Sôi động trước thềm Đại hội bóng đá tranh cup vô địch toàn quốc người Việt tại Nhật “FAVIJA CHAMPIONS CUP 2024

Ngày 24/11, tại thành phố Saitama, Nhật Bản sẽ diễn ra Vòng chung kết vô địch toàn quốc “FAVIJA CHAMPIONS CUP 2024”. Sự kiện được tổ chức bởi Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản – FAVIJA dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản và chính quyền nước sở tại. Những ngày này, trong tiết trời mùa thu se lạnh, dưới những tán lá đang chuyển sang màu vàng - đỏ rực rỡ, mùa đẹp nhất trong năm của xứ sở Phù Tang, những cầu thủ trẻ người Việt Nam đang say sưa tập luyện sau những giờ làm việc và học tập vất vả để chuẩn bị cho những trận cầu hấp dẫn cho ngày hội thể thao lớn nhất trong năm. Vòng chung kết vô địch toàn quốc “FAVIJA CHAMPIONS CUP 2024” có sự tham gia của 32 đội bóng. Đây là những đội bóng đạt giải Nhất – Nhì – Ba tại 9 giải khu vực trên 7 vùng miền khắp Nhật Bản là Kanto, Chubu, Tokai, Kansai, Hokuriku, Chugoku, Kyushu diễn ra từ ngày 17/3 – 27/10/2024 với tổng số 232 đội bóng đã tham gia. Các trận đấu sẽ diễn ra cùng lúc trên 8 mặt sân thuộc khu liên hợp thể thao REDSLAND thành phố Saitama. Phạm Tuấn Hưng - Chàng trai không may bị khiếm khuyết đôi chân vừa là VĐV bơi lội vừa có khả năng chơi bóng tốt được BTC mời sang giao lưu với cộng đồng người Việt tại Nhật. Ban Tổ chức giải đấu sẽ mời một số tấm gương vượt khó vươn lên từ Việt Nam qua Nhật giao lưu cùng cộng đồng và tham dự với vai trò như những sứ giả truyền cảm hứng tới các bạn trẻ người Việt tại Nhật. Một số cầu thủ trẻ là các ngôi sao trong làng bóng đá phủi, bóng đá sân 7 người... tại Việt Nam cũng được mời sang giao lưu cùng các đội bóng tham gia giải. Cộng đồng người Việt tại Nhật tới sân cổ vũ các trận đấu bóng đá do FAVIJA tổ chức. Theo Ban Tổ chức, nhiều giải thưởng hấp dẫn đến từ các đơn vị tài trợ thông qua các mini game dự đoán đội bóng vô địch, dự đoán kết quả trận chung kết... Số tiền mà Ban Tổ chức hỗ trợ cho các đội từ xa đến tham dự lên đến khoảng gần 1 triệu Yên Nhật và tổng số tiền thưởng bằng hiện kim khoảng gần 600 nghìn Yên Nhật. Mỗi giải đấu do FAVIJA tổ chức tại các khu vực thu hút hàng chục đội bóng người Việt tham gia. Ông Nguyễn Hửu Tín, Giám đốc nhà mạng viễn thông T-Connect, một trong các đơn vị tài trợ chính cho giải đấu cho hay: “Chúng tôi đã phối hợp cùng FAVIJA đã có những khâu chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho đại hội bóng đá lần này. Sự kiện thể thao lần này không chỉ dừng lại chỉ là một sân chơi thể thao rèn luyện sức khỏe cho các bạn trẻ người Việt phục vụ tốt cho công việc và học tập của mình mà còn là cơ hội để các bạn trẻ xa quê có dịp gặp gỡ, giao lưu, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn ở nơi đất khách quê người”. Đại diện các đội bóng tham gia chụp hình lưu niệm cùng BTC. Anh Đỗ Đức Nhật, doanh nghiệp trẻ người Việt khởi nghiệp thành công tại xứ sở Mặt Trời Mọch hiện đang là chủ một hệ thống tiệm cắt tóc, làm đẹp tại các thành phố lớn của Nhật đồng thời là đội trưởng đội bóng “Nhật Tóc FC” cho hay: “Đây là lần đầu tiên đội bóng của chúng tôi lọt vào vòng chung kết toàn quốc. Cầu thủ trong đội đều rất quyết tâm để đạt được thành tích tốt nhất ở đại hội bóng đá lần này. Chúng tôi lên kế hoạch tập luyện vào những ngày cuối tuần, có lúc phải tập cả buổi tối. Cả đội đang rất háo hức chờ đợi giây phút ra sân vào ngày 24/11 tới!”. Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Quang Ba, Chủ tịch FAVIJA chia sẻ: “Thông qua giải đấu, chúng tôi mong muốn lan tỏa những hình ảnh đẹp về người Việt Nam đến với người dân bản địa. Sân chơi thể thao lần này không chỉ là nơi để thi đấu mà còn là dịp gắn kết tình đồng bào, đồng hương, thắt chặt thêm mối quan hệ thân thiết giữa kiều bào ta và người dân Nhật Bản. Bóng đá đã thấm sâu vào đời sống của các bạn trẻ từ thuở nhỏ, gắn liền với những con đường làng, ruộng lúa, sân đình… Nó trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu, và khi “cơn khát bóng đá” của những người đam mê trái bóng trỗi dậy, môn thể thao này sẽ trở thành chiếc cầu nối giúp mọi người dù cách xa nửa vòng trái đất cũng có thể xích lại gần nhau, tạo nên sức mạnh đoàn kết mãnh liệt!” Phạm Tuấn Hưng - Chàng trai không may bị khiếm khuyết đôi chân vừa là VĐV bơi lội vừa có khả năng chơi bóng tốt được BTC mời sang giao lưu với cộng đồng người Việt tại Nhật.