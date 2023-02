Sôi động nhạc Việt

Trong tháng 2-2023, hàng loạt ca sĩ Việt thông báo ra mắt sản phẩm mới. Hầu như mỗi ngày khán giả đều chứng kiến một sản phẩm âm nhạc mới được trình làng.

Số lượng tràn ngập

Ca sĩ Tóc Tiên bắt tay cùng rapper Tlinh tung sản phẩm Like This Like That, Tóc Tiên có màn "chạm ngõ" với thể loại Pop R&B khá thành công. Với Like This Like That, "tổ hợp" Tóc Tiên - Tlinh đã mang đến trải nghiêm âm nhạc khá thú vị khi kết hợp giữa tinh thần gen Z trẻ trung, tươi mới cùng sự quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành.

HuyR trở lại với đường đua âm nhạc với sản phẩm âm nhạc mang tên Không Yêu Trả Dép Tôi về do chính HuyR sáng tác. Đây được xem là bước đi tiếp theo của HuyR trong năm 2023 sau MV Tết Tết yêu, Tết ghét kết hợp cùng Ninh Dương Lan Ngọc.