Sôi động mùa du lịch hè tại Bình Thuận

Với thế mạnh “biển xanh - cát trắng - nắng vàng” cùng các sản phẩm du lịch biển kết hợp nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, thể thao khám phá, Bình Thuận tiếp tục là điểm đến hút khách trong mùa hè này.



Du lịch hè tại Bình Thuận thường diễn ra sôi động từ tháng 6 và kéo dài đến hết tháng 8 hằng năm. Trái với không khí ảm đạm trong hai năm vừa qua, dễ dàng nhận thấy rõ sự nhộn nhịp tại các khu lưu trú thông qua lượng khách đến nghỉ dưỡng trong mùa hè năm nay. Đại diện một số khu lưu trú cho biết, từ sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, du khách bắt đầu đặt phòng cho dịp hè. Thị trường khách chính vẫn là khách nội địa. Ngoài các nhóm nhỏ gia đình, sinh viên còn có công ty, đơn vị đi theo tour với số lượng lớn, tập trung vào những ngày cuối tuần. Công suất phòng vào những ngày cuối tuần hầu như đạt từ 80% trở lên. Những ngày trong tuần, công suất phòng dao động từ 20-50%.



Nhằm đẩy mạnh quảng bá du lịch Bình Thuận là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, chất lượng, từ đó, tạo động lực thúc đẩy du lịch khởi sắc trở lại, lan tỏa đến sự phát triển của các ngành kinh tế khác, tỉnh đã phát động Chương trình “Kích cầu du lịch Bình Thuận hè năm 2022”. Hưởng ứng chương trình này, nhiều doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ, cơ sở lưu trú, lữ hành tham gia và “tung” ra gói sản phẩm hấp dẫn, mới lạ với giá ưu đãi trong mùa hè năm nay như gói “Wellness vacation” của Mũi Né bay resort, “Hello Sunny” của The Cliff resort hay “Summer Escape” của Victoria Phan Thiết resort…



Tại Sand beach resort (Phan Thiết), gói du lịch kích cầu Xin chào nắng Mũi Né triển khai từ ngày 1/6 đến ngày 31/10. Theo đó, du khách sẽ được hưởng ưu đãi 2 ngày 1 đêm tại Sand Beach Resort chỉ với 359.000 đồng/khách (loại phòng Superior Street View). Ngoài giá phòng ưu đãi, đơn vị còn giảm giá một số dịch vụ khác như đặt Jeep Tour tham quan Mũi Né, ăn uống tại nhà hàng…



Bà Huỳnh Trần Hoàng Phượng, Giám đốc điều hành Sand beach resort cho biết, hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch hè, đơn vị đăng ký tham gia gói du lịch nghỉ dưỡng, hỗ trợ khách hàng với giá ưu đãi nhất. Theo tâm lý và nhu cầu của người Việt, đơn vị giảm giá trực tiếp trên gói sản phẩm và đăng công khai trên sàn thương mại điện tử. Dù gói combo hè có giá khuyến mãi, rẻ hơn so với các thời điểm khác nhưng chất lượng dịch vụ không giảm.



Hưởng ứng chương trình kích cầu, Hiệp hội Du lịch Bình Thuận nỗ lực chung tay xây dựng môi trường du lịch với tiêu chí “an toàn, sạch sẽ, thân thiện và bản sắc”, góp phần tạo dựng hình ảnh điểm đến ấn tượng trong mắt du khách. Mỗi doanh nghiệp du lịch tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật cũng như phát triển đa dạng loại hình, sản phẩm mới lạ, hấp dẫn, phù hợp với đặc trưng của Bình Thuận.



Bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, đến nay, ngành Du lịch đã có những tín hiệu hồi phục đáng mừng. Các doanh nghiệp du lịch, đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch đã xây dựng sản phẩm mới, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút khách đến với Bình Thuận. Từ đầu năm 2022 đến nay, lượng khách đến Bình Thuận ngày càng nhiều, công suất phòng tăng đều qua từng tháng.



Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động du lịch tiếp tục đà khôi phục và tăng trưởng, ước doanh thu lẫn lượng khách đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động lữ hành tăng trưởng khả quan hơn năm trước, các tour du lịch, hoạt động hỗ trợ, dịch vụ vui chơi giải trí phục vụ du khách tăng khá nhanh. Cụ thể, toàn tỉnh đón trên 2,3 triệu lượt khách, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách quốc tế đạt 25,8 nghìn lượt (tăng 30,3% so với cùng kỳ năm 2021). Doanh thu du lịch ước đạt 4.489 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.



"Ngoài thế mạnh du lịch nghỉ dưỡng biển, chất lượng phục vụ và sự gần gũi, thân thiện của con người Bình Thuận cũng như khả năng cung ứng tốt nhất các dịch vụ cho khách du lịch chính là điều “níu chân” du khách quay trở lại. Song song đó, Bình Thuận luôn làm mới các hoạt động như thể thao trên biển, các sự kiện để du khách tăng tính trải nghiệm trong chuyến đi của mình", Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chia sẻ.



Những ngày hè oi bức, loại hình du lịch thể thao trên biển kết hợp với nghỉ dưỡng luôn thu hút đông du khách đến với các bãi biển ở Bình Thuận. Ngoài nâng cao chất lượng dịch vụ, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú tại Bình Thuận tăng cường biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.



Đại diện Pandanus resort (thành phố Phan Thiết) cho biết, resort trang bị đầy đủ các thiết bị, phương tiện để thay thế và bổ sung kịp thời nhằm đảm bảo công tác cứu hộ, cứu đuối như phao, ca nô, cắm cờ cảnh báo, lắp đặt phao nổi cảnh báo ngoài biển. Lực lượng nhân viên trực cứu hộ, cứu đuối thường xuyên theo dõi, nhắc nhở, báo hiệu để du khách biết và tham gia cứu hộ khi có sự cố.



Hiện nay, tại các bãi biển công cộng, ngành Du lịch đã lắp đặt biển cảnh báo, biển cấm tắm tại khu vực nguy hiểm thường xảy ra đuối nước. Ban Quản lý các khu du lịch công cộng tăng cường công tác quản lý du khách, thiết lập trạm cứu hộ. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tính mạng, tránh xảy ra tai nạn đuối nước, mỗi du khách cần trang bị cho mình kỹ năng cần thiết khi đi biển, tìm hiểu và theo dõi thông tin cảnh bảo về thời tiết, không tắm biển khi thời tiết xấu...