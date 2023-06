Sôi động lễ hội ẩm thực đường phố Việt Nam tại Paris

Với đạo diễn trẻ François Bibonne, tác giả của phim tài liệu âm nhạc Once upon a bridge in Vietnam, lễ hội lại là nơi có thể là nơi khơi nguồn cho một ý tưởng làm phim mới của anh. Anh chia sẻ: "Sống ở Paris, tôi có cơ hội được ăn nhiều đồ Việt mà tôi thích. Ici Vietnam Festival thực sự là nơi tụ hội của ẩm thực Việt Nam và nó khiến tôi nghĩ đến việc sẽ có thể làm phim để giới thiệu về các món ăn và nghệ thuật ẩm thực của Việt Nam". Và không chỉ có ẩm thực, âm nhạc đương đại với sự sôi động của điện tử, pop và rap, được biểu diễn bởi những nghệ sĩ DJ-beatmarkers người Pháp gốc Việt cừ khôi.

Không chỉ có vậy, đến với lễ hội, khách tham quan có thể đắm mình trong không gian sách truyện, gặp gỡ các tác giả, chơi đá cầu, hay chỉ đơn thuần là tham gia một buổi dã ngoại sôi động. Đặc biệt, năm nay, tập đoàn Vinfast đã cho ra mắt những loại xe điện mới nhất của mình để khách hàng có thể "nhìn tận mắt, sờ tận tay", trải nghiệm trực tiếp với sản phẩm xe hơi đầu tiên của Việt Nam vươn ra thế giới.

Đá cầu, một trò chơi dân gian Việt Nam được nhiều bạn trẻ Pháp yêu thích.

Theo anh Jérôme Thẩm Võ Mỹ, thành viên Ban tổ chức, sau thành công rực rỡ của mùa lễ hội 2022, thu hút gần 10.000 người đến hội chợ, năm nay mặc dù lễ hội bắt đầu từ 12h, nhưng từ sáng sớm, lượng người kéo đến đã rất đông đúc. Anh hy vọng với sự tham gia của khoảng 30 doanh nghiệp, nhiều hơn hẳn so với năm 2022, và thời tiết cũng rất mát mẻ dễ chịu, số người tham dự sẽ nhiều hơn năm trước. Theo anh Jérôme, nét mới của năm nay đó là sự hiện diện của các nghệ sĩ chơi nhạc DJ người Pháp gốc Việt.