Soi chi tiết MG5 vừa chính thức ra mắt Việt Nam

Trang bị an toàn MG5

MG5 hoàn toàn mới đem lại cảm giác an tâm với hơn 20 tính năng an toàn chủ động và an toàn bị động được tích hợp trên xe.

Chiếc xe được trang bị Camera 360 độ hiển thị 3D

Chiếc xe được trang bị Camera 360 độ hiển thị 3D, Phanh tay điện tử (E-PKB) & Giữ phanh chủ động (Auto Vehicle Hold), Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS,) Hệ thống hỗ trợ phanh (EBA), Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), Hệ thống ổn định thân xe điện tử (ESP), hệ thống kiểm soát độ bám đường (TCS), hệ thống kiểm soát vào cua (CBC), hệ thống vi sai điện tử (XDS), cảnh báo áp suất lốp (TPMS), chức năng làm khô đĩa phanh (BDW), hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp (HAZ), hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC), hệ thống cảnh báo điểm mù (BSD), hỗ trợ chuyển làn (LCA), cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA) và cảnh báo va chạm phía sau (RCW).

Camera lùi trên MG5

Ngoài ra, những tính năng an toàn bị động trên MG5 hoàn toàn mới như 6 túi khí, tự động mở khóa khi có va chạm, móc ghế trẻ em ISOFIX, Cảnh báo thắt dây đai an toàn, vô lăng tự đổ cũng hạn chế tối đa những tác động đến người ngồi bên trong khi có va chạm xảy ra.

Giá bán MG5

Với nhiều công nghệ vượt trội, cùng thiết kế đẹp mắt, lôi cuốn, MG5 Hoàn toàn mới là sự lựa chọn phù hợp cho những người trẻ, theo đuổi phong cách sống hiện đại, yêu thích Công nghệ và Thời trang và tìm kiếm những Giá trị khác biệt.

MG5 chính thức ra mắt Việt Nam với mức giá bán lẻ là 579 triệu đồng

Hiện MG5 hoàn toàn mới đang được chính thức ra mắt với mức giá bán lẻ là 579 triệu đồng. Cũng giống như các sản phẩm khác của MG đang được phân phối tại Việt Nam, MG5 Hoàn toàn mới cũng được áp dụng 5 năm bảo hành, không giới hạn số kilomet và 5 năm miễn phí dịch vụ cứu hộ MG Care 24/7.