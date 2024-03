Soi căn biệt thự nằm trong khu nhà giàu của Han So Hee, mua và trả một lúc bằng tiền mặt hơn 36 tỷ

Trước khi vướng vào drama tình ái “thật thú vị”, Han So Hee (sinh năm 1994) vẫn được nhận xét là một nghệ sĩ có sự nghiệp phát triển. Cô góp mặt trong loạt dự án nổi tiếng như The World of the Married, Nevertheless, My Name,... Ngoài ra cô cũng thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí thời trang danh tiếng, là gương mặt đại diện cho các nhãn hàng lớn. Nhờ đó, Han So Hee được cho là đã tích lũy được khối tài sản không nhỏ.



Han So Hee

Đầu năm 2022, giới BĐS Hàn Quốc chia sẻ thông tin Han So Hee đã mua một căn biệt thự trong khu VilladegreeumW. Khu vực này thuộc làng Achiul, phường Acheon, thành phố Guri, tỉnh Gyeonggi. Nơi đây bao gồm 16 biệt thự, được bao quanh bởi 2 ngọn núi, có không khí thiên nhiên trong lành. Làng Achiul cũng chỉ cách Seoul 30 phút lái xe nên được nhiều người lựa chọn khi có thể đi làm ở thành phố và về nhà tận hưởng cảm giác bình yên.

Đặc biệt, VilladegreeumW nói riêng và làng Achiul nói chung được netizen đặt cho những cái tên khá thú vị như “khu văn hoá”, “làng nghệ sĩ”. Bởi lẽ đây là nơi sinh sống của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như cặp đôi quyền lực Hyun Bin và Son Ye Jin, Oh Yeon Seo, Park Jin Young (JYP) và các họa sĩ, nhà văn, nhà thiết kế hanbok.



Bên ngoài khu nhà nơi Han So Hee mua biệt thự