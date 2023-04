Soi camera phát hiện chủ tịch quỹ tín dụng quan hệ bất chính

Theo lãnh đạo Huyện ủy Phù Cát, qua nắm thông tin, hình ảnh ông T. và nữ cấp dưới quan hệ bất chính với nhau tại cơ quan bị camera an ninh ghi lại. Sự việc này xảy ra trong năm 2022.

"Trước đây, sau khi sự việc xảy ra, chi bộ cơ quan đã chủ động xử lý. Hai bên cũng thừa nhận hành vi và xin lỗi nhưng do không đúng quy trình, thẩm quyền nên sau đó đã tiến hành làm lại. Về mặt đạo đức thì không đúng theo quy định. Về mặt pháp luật, do Quỹ TDNN Ngô Mây hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012, do đó việc xử lý mọi hành vi, vấn đề phải căn cứ theo luật hợp tác xã", lãnh đạo Huyện ủy Phù Cát cho hay.