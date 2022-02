'Soi' biến động những cổ phiếu có thị giá cao nhất sàn chứng khoán: Bất ngờ ngôi 'vương' đổi chủ

Giá cổ phiếu tăng, kết quả kinh doanh của Licogi 14 cũng tăng vọt. Doanh thu cả năm đạt 167 tỷ đồng, tăng 43% so với năm trước đó. Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 75 tỷ đồng. Nguồn thu chính của công ty đến từ doanh thu tài chính, đạt 398 tỷ đồng – là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận sau thuế đạt 372 tỷ đồng, hơn gấp 10 lần so với số lãi đạt được năm 2020 và vượt xa chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Licogi 14 ghi nhận khoản doanh thu tài chính tăng mạnh trong năm đến từ lãi đầu tư cổ phiếu.

Trên thực tế, từ khá lâu HLB cũng thường được nhắc đến là cổ phiếu thuộc TOP những cổ phiếu có thị giá cao trên sàn chứng khoán, do đã giao dịch ở mức "3 chữ số" từ lâu nay. Nhìn lại thời điểm đầu năm 2021 HLB giao dịch quanh mức 133.000 đồng/cổ phiếu và không có nhiều biến động lớn. HLB vượt 200.000 – lên mức 230.000 đồng/cổ phiếu từ 12/1/2022 và chỉ mấy phiên sau đó đã lên mức 300.000 đồng/cổ phiếu dù lượng cổ phiếu khớp lệnh mỗi phiên không nhiều. Vốn hóa doanh nghiệp đạt mức 900 tỷ đồng.

VCF của Vinacafe Biên Hòa lùi về vị trí thứ 3

VCF của Vinacafe Biên Hòa là một trong những cổ phiếu thường xuyên được nhắc đến trong nhóm cổ phiếu có thị giá cao nhất sàn chứng khoán. VCF cũng là một trong những cổ phiếu "giữ" được thị giá cao lâu nhất. Hiện tại VCF đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết Nguyên đán 2022 ở mức 245.000 đồng/cổ phiếu, vốn hóa doanh nghiệp khoảng 6.500 tỷ đồng. So với đầu năm 2021 thì thị giá cổ phiếu VCF đã tăng khoảng 14%.

Kết quả kinh doanh, năm 2021 VinaCafe Biên Hòa đạt 2.217 tỷ đồng doanh thu, giảm 23,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 429 tỷ đồng, giảm 41% so với năm 2021. EPS vẫn ở mức rất cao với 16.134 đồng, giảm đáng kể so với con số 27.224 đồng của năm ngoái.

NTC của Nam Tân Uyên đứng vị trí thứ 4

Cổ phiếu NTC của doanh nghiệp ngành khu công nghiệp – Nam Tân đang giao dịch quanh mức 213.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa doanh nghiệp trên 5.100 tỷ đồng. Nếu xét về tỷ lệ tăng giá cổ phiếu, NTC thậm chí giảm so với đầu năm. Tuy nhiên Nam Tân Uyên là doanh nghiệp thường xuyên trả cổ tức tỷ lệ rất cao cho cổ đông. Mới đây nhất ngày 16/12/2021 Nam Tân Uyên đã hốt quyền trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 80% cho cổ đông, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận ngay về 8.000 đồng.

Lên sàn từ tháng 12/2016, giao dịch trên Upcom, nhưng Nam Tân Uyên lại thường xuyên được các nhà đầu tư nhắc tới: thứ nhất, về thị giá cổ phiếu cao, thứ 2, về việc thường xuyên trả cổ tức tỷ lệ cao, thứ 3, về tỷ suất sinh lời lớn – chỉ số EPS của công ty thường xuyên thuộc TOP cao trên thị trường.

BCTC năm 2021 ghi nhận doanh thu cả năm đạt 271 tỷ đồng, tăng nhẹ xấp xỉ 3% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế cũng gần như đi ngang, đạt gần 295 tỷ đồng. EPS đạt 12.274 đồng.