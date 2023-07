Sốc: Xả súng gần nơi đóng quân của Việt Nam tại World Cup nữ 2023 làm nhiều người thương vong

Lực lượng an ninh đã kịp thời có mặt ở hiện trường. Họ cho biết vụ việc không phải là một mối đe dọa an ninh quốc gia. Nhưng nó cũng đang khiến NHM lo lắng bởi diễn ra ngay trước thời điểm khai mạc World Cup. Lúc 14h00 hôm nay, tuyển nữ New Zealand sẽ đá trận khai mạc với Nữ Na Uy.

Thị trưởng Auckland Wayne Brown nói với kênh TVNZ: “Tình huống khủng khiếp này không thể xảy ra vào thời điểm tồi tệ hơn, khi thế giới đang hướng mắt đến chúng tôi. Thật khủng khiếp, đặc biệt là vì chúng tôi chưa bao giờ gặp sự cố như thế này trước đây. Tôi hiểu kẻ xả súng đã chết nhưng không ai hoàn toàn chắc chắn về điều đó. Nó rất đáng sợ".

Đặng Lai