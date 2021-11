Sóc Trăng không còn huyện vùng xanh, Bạc Liêu thay đổi quy định cách ly F1

Your browser does not support the audio element.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ký quyết định về việc phân loại cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh, áp dụng từ ngày 20/11.

Theo quyết định, toàn tỉnh Sóc Trăng cấp 2 (nguy cơ trung bình/vùng vàng). Có 49 đơn vị cấp xã cấp 1 (nguy cơ thấp/vùng xanh), 34 xã cấp độ 2, 26 xã cấp 3 (nguy cơ cao/vùng cam).