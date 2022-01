SỐC: Ông Lê Tùng Vân loạn luân 2 con gái ruột sinh ra 3 người con

Liên quan đến vụ án tại Tịnh Thất Bồng Lai (hay có tên khác là “Thiền am bên bờ vũ trụ” tại ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà), hiện Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Long An vẫn đang tập trung lấy lời khai đối với nhiều người sinh sống tại đây.

Công an đang thụ lý nhiều đơn tố cáo với nhiều nội dung khác nhau. Tố cáo chủ yếu nhắm đến người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai là ông Lê Tùng Vân (90 tuổi, quê An Giang).



Ông Vân bị khởi tố 3 tội danh, trong đó có tội loạn luân.

Nhiều bé vài tuổi cũng có quan hệ huyết thống với Lê Tùng Vân

Qua kết quả giám định cho hay, nhiều người sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân, trong đó có những đứa trẻ chỉ vài tuổi.

Kết quả giám định ADN của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM có thông báo mẫu tế bào niêm mạc miệng của những người sống tại Tịnh thất Bồng Lai, qua đó cho thấy ông Lê Tùng Vân có quan hệ cha con với 11 người, lớn nhất 22 tuổi, nhỏ nhất 4 tuổi.

Tuy nhiên, kết quả này sẽ được thông báo chính xác sau khi cơ quan điều tra làm việc xong. Nhưng kết quả điều tra ban đầu cũng xác định, ông Lê Tùng Vân có 3 con chung với ít nhất 2 người con gái ruột của ông.