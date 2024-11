Sốc: Nồi chiên không dầu có thể làm rò rỉ thông tin người dùng!

Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng nồi chiên không dầu từ các thương hiệu Trung Quốc có thể thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng quá mức. Trong quá trình kiểm tra ba mẫu nồi chiên không dầu, nhóm nghiên cứu từ Which? của Anh đã phát hiện rằng các thiết bị này yêu cầu quyền truy cập vào vị trí chính xác và xin phép ghi âm trên điện thoại của người dùng thông qua ứng dụng mà không đưa ra lý do rõ ràng. Họ phát hiện ra rằng, một số nồi chiên không dầu thông minh cho phép người dùng bắt đầu nấu ăn từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại có thể thu thập dữ liệu người dùng. Cụ thể, ứng dụng nồi chiên không dầu Xiaomi kết nối với nhiều trình theo dõi từ các công ty công nghệ lớn như Facebook, Pangle (mạng quảng cáo của TikTok) và Tencent – một tập đoàn công nghệ hàng đầu của Trung Quốc. Trong khi đó, nồi chiên không dầu Aigostar cũng thực hiện các hoạt động thu thập dữ liệu tương tự, thậm chí yêu cầu người dùng cung cấp giới tính và ngày sinh trong quá trình thiết lập tài khoản. Cả hai thiết bị này đều chuyển dữ liệu cá nhân về máy chủ tại Trung Quốc, một thông tin được nêu trong chính sách quyền riêng tư nhưng có thể bị nhiều người dùng bỏ qua. Mặc dù các yêu cầu này được đánh dấu là tùy chọn nhưng chúng đã gây ra nhiều câu hỏi về tính minh bạch. Harry Rose, biên tập viên của tạp chí Which?, cho biết: “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy các nhà sản xuất công nghệ thông minh và các đối tác của họ có thể thu thập dữ liệu từ người tiêu dùng một cách liều lĩnh, thường với rất ít hoặc không có sự minh bạch”. Không chỉ riêng nồi chiên không dầu Các thử nghiệm tiếp theo của Which? cũng phát hiện rằng một số đồng hồ thông minh yêu cầu quyền truy cập dữ liệu nhạy cảm từ điện thoại, bao gồm vị trí và ghi âm. Ngoài ra, một số loa thông minh được “nhồi nhét trình theo dõi” từ Facebook, Google và Urbanairship – một công ty tiếp thị kỹ thuật số. Một số TV thông minh thậm chí yêu cầu mã bưu chính khi thiết lập. Văn phòng Ủy viên Thông tin (ICO), cơ quan quản lý độc lập về luật bảo vệ dữ liệu (GDPR) của Anh, dự kiến sẽ công bố hướng dẫn mới cho các nhà sản xuất thiết bị thông minh vào mùa xuân năm 2025. Các chuyên gia hy vọng rằng các quy định rõ ràng hơn sẽ giúp tăng cường trách nhiệm giải trình, đặc biệt đối với các công ty hoạt động ngoài biên giới Vương quốc Anh, nơi việc đánh giá khả năng tuân thủ có thể gặp khó khăn. Ông Rose nhấn mạnh: “Which? đã kêu gọi đưa ra các hướng dẫn rõ ràng về những gì được mong đợi từ các nhà sản xuất sản phẩm thông minh. ICO đã xác nhận rằng một bộ quy tắc sẽ được đưa ra vào mùa xuân năm 2025, và điều này cần được hỗ trợ bằng việc thực thi hiệu quả, bao gồm cả đối với các công ty hoạt động ở nước ngoài”. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Xiaomi khẳng định rằng “tôn trọng quyền riêng tư của người dùng luôn là một trong những giá trị cốt lõi của Xiaomi”, đồng thời nhấn mạnh rằng công ty tuân thủ mọi luật bảo vệ dữ liệu của Anh và “không bán bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bên thứ ba”. Công ty cũng cho biết một số chức năng chỉ hoạt động ở một số thị trường toàn cầu nhất định, chẳng hạn như dịch vụ Tencent tại Trung Quốc. “Quyền ghi âm trên ứng dụng Xiaomi Home không áp dụng cho Xiaomi Smart Air Fryer vì sản phẩm này không hoạt động trực tiếp thông qua lệnh thoại và trò chuyện video”, công ty cho biết thêm.