Sốc nặng cảnh dâu tây nổi váng, sủi bọt khi cho vào máy sục

Thời gian gần đây, dâu tây được bày bán khắp nơi từ siêu thị, cửa hàng đến ngoài đường với giá cả chênh lệch khác nhau. Trong khi đây vốn là loại quả đắt tiền, thông thường giá ở các vườn ít nhất cũng dao động từ 150.000 - 300.000 đồng/1kg tùy size to nhỏ.

Chính vì thế, những nơi rao bán dâu tây chỉ có giá 50.000 - 70.000 đồng khiến nhiều người hoang mang không rõ chất lượng của loại quả này với giá rẻ sẽ ra sao.

Mới đây, trên mạng xã hội, một đoạn clip ghi lại hiện tượng lạ của dâu tây khi cho vào máy sục đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Your browser does not support the video tag.

Dâu tây nổi váng xanh khi dùng qua máy sục (Clip: L.H)

Theo người chủ đoạn clip, khi mua hộp dâu tây có giá 50k về, người này đã rửa và ngâm nước muối thì không thấy có vấn đề gì xảy ra. Tuy nhiên, khi sử dụng máy sục, những quả dâu tây chín mọng nổi trên lớp váng dày đặc, đục ngầu.