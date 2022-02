Sốc hành động mất vệ sinh Tiktoker 2,6 triệu follow ở quán ăn

Your browser does not support the video tag.

Clip: Tiktoker 2.6 triệu follow dùng thìa chung xúc ớt cho vào mồm rồi để lại vào lọ.

Cụ thể, khi ngồi ăn trong quán phở, T.T đã xúc một thìa ớt cho vào bát của mình, sau đó xúc thêm một thìa khác rồi đút thẳng vào mồm và nhai ngấu nghiến. Xong xuôi, T.T thản nhiên cho chiếc thìa mà mình vừa chấm mút vào lọ như không có gì xảy ra.