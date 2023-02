Soái ca "The Glory": Ám ảnh tuổi thơ nghèo khó và chuyện tình đẹp như phim

Sự thành công của dự án truyền hình The Glory (Vinh quang trong thù hận) giúp dàn diễn viên trong phim trở nên nổi tiếng. Ngoài nữ chính Song Hye Kyo, những diễn viên còn lại của The Glory cũng góp phần tạo nên một dự án báo thù kịch tính và hấp dẫn.

Jung Sung Il (trái) trong bộ phim "The Glory" (Ảnh: Netflix).

Nam diễn viên Jung Sung Il cũng là một nhân tố thú vị của The Glory. Trong phim, Jung Sung Il vào vai Ha Do Young, chồng của thủ phạm bạo lực học đường Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon đóng) và là một trong những mục tiêu bị Moon Dong Eun (Song Hye Kyo đóng) tiếp cận trong kế hoạch trả thù của cô.

Danh tiếng của The Glory giúp sự quan tâm của khán giả dành cho Jung Sung Il tăng dần. Mới đây, tài tử 43 tuổi được mời làm khách trong chương trình You Quiz on the Block (Hàn Quốc). Anh lần đầu chia sẻ về chuyện đời và chuyện nghề.

Jung Sung Il hé lộ về tuổi thơ cơ cực và khoảng thời gian không có bố mẹ ở bên. Giai đoạn khốn khó này đã khắc sâu vào tâm trí tài tử xứ Hàn, nhắc nhở anh không bao giờ được phép quên công ơn của chị gái.