Sở Y tế TP.HCM: Chuyển hồ sơ vi phạm của cơ sở thẩm mỹ Pfizers đến cơ quan tố tụng hình sự

Qua kiểm tra, được biết vào ngày 27/06/2023 Ủy ban nhân dân Quận 3 đã ban hành Quyết định số 457/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với “Hộ kinh doanh Pfizers” do có hành vi sử dụng các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người làm thay đổi màu sắc da trên bộ phận cơ thể người (theo quy định pháp luật, các cơ sở do UBND quận, huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh thì tuyệt đối không được thực hiện các thủ thuật này). Hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 4,5 tháng.

Tuy nhiên, Hộ kinh doanh này không những không chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân Quận 3 mà còn cố tình tái phạm với hành vi vi phạm, tiếp tục quảng cáo điều trị sẹo, tiêm...