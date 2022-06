Sở Y tế TP.HCM báo cáo nhanh thông tin 'Hút máu tình nguyện viên hiến máu'

Việc ông An được phân công là Phó Ban phụ trách Truyền thông là do Ban Chủ nhiệm CLB Doanh nhân phân công. Sự việc xảy ra tại Viện Tim TP.HCM là hành vi cá nhân của ông An, không thuộc công việc CLB phân công cho ông An.

Ông An bắt đầu có mặt tại Viện Tim khoảng hơn 10 năm nay với tư cách tình nguyện viên và thường xuyên giúp đỡ các bệnh nhân nghèo tại bệnh viện. Trong đợt dịch COVID-19, ông An đã vận động các mối quan hệ để giúp một số suất cơm miễn phí cho thân nhân các bệnh nhân nằm nội trú và giúp liên hệ các mạnh thường quân hỗ trợ xe cho người bệnh về quê khi xuất viện.

Bên cạnh đó, ông An cũng hướng dẫn thủ tục để một số bệnh nhi khó khăn xin trợ giúp từ bệnh viện. Qua tìm hiểu xác minh, bước đầu Giám đốc Viện Tim cho biết chưa có mối liên quan nào giữa nhân viên y tế Viện Tim với ông An trong việc làm không đúng đạo đức, quy định pháp luật như nội dung báo Tuổi Trẻ đã nêu.