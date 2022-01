Sở Y tế Thanh Hoá nói về quy định “cứ về quê là test” của huyện Nga Sơn

Cũng theo ông Thận, đối với các trường hợp người đã tiêm (mũi 1, mũi 2) trở về từ vùng 1 và vùng 2 thì sau khi khai báo, test nhanh sẽ về nhà tự theo dõi sức khỏe. Còn trường hợp từ vùng 3 (vùng cam và đã tiêm đủ 2 mũi vaccine) thì phải cách ly y tế 7 ngày tại nhà. Riêng những người từ vùng 4 (vùng đỏ) đã tiêm đủ 2 mũi vaccine thì cách ly y tế tại nhà 14 ngày.

“Chúng tôi thực hiện theo hướng dẫn của tỉnh Thanh Hóa và huyện Nga Sơn, tất cả chi phí test nhanh cho người dân xã đều chi trả và người dân không mất nghìn nào. Dịp nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới, dự báo lượng người về quê sẽ khá đông, do đó chi phí test nhanh cũng khiến địa phương vất vả và tốn kém” - ông Thận thông tin.

Theo ông Hoàng Văn Hoành - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) cho hay, tất cả trường hợp về địa phương đều phải khai báo y tế và test nhanh COVID-19. Việc cách ly thì tùy từng trường hợp, nếu về từ vùng cấp độ 3, độ 4 thì phải cách ly tại nhà 14 ngày.

“Ở huyện Nga Sơn, những người nào về từ vùng dịch đều phải test nhanh, so với các địa phương khác có phần chặt hơn, tuy nhiên, đây là việc làm cần thiết để phòng, chống dịch. Vì hiện tại, tất cả các tỉnh thành đều có dịch rồi, không nơi nào giờ an toàn. Cấp độ 1, vùng xanh là trong trạng thái bình thường mới, chứ không phải vùng xanh là không có dịch. Vậy nên phải test thôi, để đảm bảo an toàn phòng dịch” - ông Hoành nói.