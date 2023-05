Sở Xây dựng TPHCM: Quảng cáo trên trụ chiếu sáng là không phù hợp

Sở Xây dựng cho rằng, hệ thống chiếu sáng đô thị hiện nay không chỉ đảm bảo an toàn cho người dân và người tham gia giao thông, mà còn góp phần tăng cường mỹ quan đô thị, chiếu sáng mỹ thuật cho các công trình kiến trúc, cho đường phố và cho các chương trình hoạt động vào buổi tối trên địa bàn. Do đó, các công trình này cần được duy tu, bảo dưỡng, kết hợp chỉnh trang, tăng cường đảm bảo an toàn và mỹ quan.

Ngoài ra, quy hoạch vị trí quảng cáo trên địa bàn TPHCM cũng không có các vị trí là trụ chiếu sáng đô thị. Do đó, việc quảng cáo trên trụ chiếu sáng là không phù hợp với quy định.