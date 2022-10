Số vụ phạm tội tham nhũng và chức vụ tăng gần 41%

Trong thời gian qua, còn nổi lên những sai phạm trong hoạt động đấu thầu, đấu giá, mua sắm công, dùng “quân xanh, quân đỏ” để thao túng giá trúng thầu, mua bán “lòng vòng” để nâng giá nhiều lần. Điển hình như vụ Công ty Việt Á với 26 bị can đã bị C03 khởi tố và 24 vụ việc liên quan ở các địa phương với 63 bị can bị khởi tố.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và Công ty AIC; Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Bệnh viện Thanh Nhàn, thiệt hại ước tính gần 25 tỷ đồng…



Bên cạnh đó, tội phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cũng gia tăng, nhất là liên quan các loại vật tư, trang thiết bị y tế và các mặt hàng thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch; lợi dụng việc đưa người Việt Nam ở nước ngoài về nước để trục lợi, điển hình như vụ án “Đưa và nhận hối lộ”, khởi tố Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trợ lý Phó thủ tướng Thường trực và các đối tượng là lãnh đạo, chuyên viên Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an và Vụ Hợp tác quốc tế - Văn phòng Chính phủ liên quan các “chuyến bay giải cứu”.



Trong thời gian tới, Bộ Công an cho biết sẽ triển khai toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời xử lý nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, sử dụng công nghệ cao.