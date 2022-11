Sở VH-TT TP.HCM phản hồi về phần trình diễn nhạy cảm trong đêm nhạc của SpaceSpeaker

Hôm 12-11, đêm nhạc KOSMIK live concert của nhóm SpaceSpeakers diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM).

Đêm nhạc tập hợp hơn 50 ca khúc của 11 nghệ sĩ SpaceSpeakers và dàn khách mời, chia thành ba chương: Street (quá khứ), Space (hiện tại) và KOSMIK (tương lai).

Bên cạnh sự hào hứng, ủng hộ thì hình ảnh Binz đổ bia lên vùng ngực vũ công trong tiết mục They said cùng những phần trình diễn Nến và hoa của Rhymastic, Forget About Her của JustaTee đầy táo bạo đã dấy lên không ít tranh cãi từ khán giả.



Hình ảnh trong tiết mục của JustaTee bị dư luận phản ứng.