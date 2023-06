Sở Văn hóa Hà Nội: Các thủ tục để Blackpink biểu diễn đã đầy đủ, hợp lệ

Trong văn bản cũng nêu rõ đơn vị tổ chức sự kiện có cam kết về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn... Do đó, Sở Văn hóa xin ý kiến của lãnh đạo thành phố chỉ đạo các sở ngành liên quan như y tế, công an và đặc biệt nơi địa điểm diễn ra là quận Nam Từ Liêm.

Phó giám đốc Sở Văn hóa Hà Nội trả lời câu hỏi của phóng viên báo Dân trí về sự kiện nhóm nhạc Blackpink có hai đêm nhạc biểu diễn ở Mỹ Đình (Ảnh: M.Hà).