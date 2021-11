Sở TT&TT Lạng Sơn có thêm nhiệm vụ phát triển đô thị thông minh

Theo quyết định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 10/12, Sở TT&TT Lạng Sơn là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về chuyển đổi số; chính quyền số; kinh tế số; xã hội số; cửa khẩu số; an toàn, an ninh thông tin, đô thị thông minh; báo chí; xuất bản; hạ tầng số (hạ tầng kết nối băng 2 rộng, hạ tầng điện toán đám mây và các nền tảng số (nền tảng quốc gia về danh tính số, địa chỉ số; các nền tảng cung cấp công nghệ như dịch vụ); bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; CNTT; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, CNTT.

Quyết định 33 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TT&TT tỉnh Lạng Sơn sẽ có hiệu lực từ ngày 10/12 tới.

Như vậy, so với quy định hiện hành, Sở TT&TT Lạng Sơn được bổ sung các chức năng tham mưu chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, cửa khẩu số, đô thị thông minh, hạ tầng số, các nền tảng số và an toàn, an ninh thông tin. Về nhiệm vụ, Sở TT&TT Lạng Sơn có thêm 4 nhóm nhiệm vụ về hạ tầng số, chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh và an toàn, an ninh thông tin.

