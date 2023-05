Sở TNMT TP.HCM đã gỡ vướng cho 9 dự án bất động sản

Với dự án căn hộ The Botanica (quận Tân Bình), Công ty Savico kiến nghị được cho phép chuyển nhượng các căn hộ đã hoàn tất xây dựng. Sở TNMT cho biết đã cấp giấy chứng nhận cho chủ đầu tư hai đợt trong năm 2017 và 2018.

Ngoài ra, Sở TNMT cũng đã đề xuất UBND TP có văn bản gửi Bộ Công an, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng về kiến nghị được giao đất để thực hiện dự án Khu nhà ở cán bộ, chiến sĩ Công an TP tại đường Nguyễn Văn Quá (quận 12) của công ty CP Phú Cường.

Liên quan đến quyết định giao đất đối với dự án Chung cư nhà ở xã hội Nam Lý (TP Thủ Đức) và dự án Khu nhà ở Him Lam (TP Thủ Đức), Sở cho biết cả hai đều nằm trong dự án hạ tầng kỹ thuật chính khu dân cư Bắc Rạch Chiếc do Công ty CP Địa ốc 10 làm chủ đầu tư. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP đang thụ lý, chưa có kết luận điều tra.

Đối với kiến nghị của Công ty Địa ốc Xanh về việc sử dụng thêm 125,7 m2 đất theo bản vẽ, công ty đã có văn bản đề nghị rút hồ sơ xin giao đất bổ sung để thực hiện các thủ tục chủ trương đầu tư.

Riêng với dự án căn hộ Newton Residence (quận Phú Nhuận) của Novaland, Sở TNMT tạm dừng xác định giá đất để rà soát pháp lý. Một dự án khác của Novaland ở Phú Nhuận là Kingston Residence cũng đã có công văn của UBND TP về việc tạm dừng chuyển mục đích sử dụng đất.

Đồng thời, Sở TNMT cũng thông tin 2 kiến nghị không phù hợp với cơ sở pháp lý hiện tại là quyết định giao đất đối với dự án căn hộ Madison (quận 1) và kiến nghị liên quan đến việc xem xét chấp thuận cho Công ty CP Thế Kỷ 21 (công ty con của Novaland) được tiếp tục triển khai dự án The Water Bay (TP Thủ Đức).

Đến nay, trong số 101 kiến nghị do HoREA gửi đến, Sở TNMT đang thực hiện giải quyết 73 kiến nghị, trong đó có các vướng mắc liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, miễn tiền sử dụng đất, rà soát quá trình xử lý đất... tại một số dự án của Novaland, Nam Long, Hưng Thịnh, Sunshine...

Với kết quả báo cáo này, Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu đề nghị Sở TNMT TP.HCM khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện, TP Thủ Đức để xem xét giải quyết tiếp 73 kiến nghị còn lại, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.