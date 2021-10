Sổ tiết kiệm mẹ Hồ Văn Cường cầm là mẫu mới, không phải sổ cũ?

Your browser does not support the video tag.

Mẹ Hồ Văn Cường cầm sổ tiết kiệm và lên tiếng hy vọng khán giả ngưng chỉ trích

Mới đây, bằng con mắt tinh tường của mình, cư dân mạng còn soi ra một vài chi tiết lạ khác liên quan tới cuốn sổ tiết kiệm này.

Theo đó, netizen - đặc biệt là một vài người từng sử dụng dịch vụ gửi tiết kiệm tại ngân hàng Techcombank cho biết mẫu sổ tiết kiệm mà mẹ Hồ Văn Cường cầm trên tay thực chất là mẫu sổ mới nhất được ngân hàng phát hành.

Còn nếu là sổ tiết kiệm từ 5-6 năm trước - thời điểm Hồ Văn Cường vừa nhận tiền thưởng xong thì lại là một mẫu sổ với thiết kế có nhiều khác biệt.



Cuốn sổ tiết kiệm mẹ Hồ Văn Cường cầm thực ra là mẫu mới nhất Techcombank phát hành



Còn đây mới là mẫu cũ từ các năm trước, có thêm dòng chữ tiếng Anh "Term savings book"